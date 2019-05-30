Управляющие промпарков Татарстана: Предприятия уходят из индустриальных парков в ТОСЭР

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Представители татарстанских промышленных парков «Тюлячи» и «Сокуры» рассказали, что не выдерживают конкуренцию с ТОСЭР и теряют резидентов.

«У нас три проекта ушли: один в Зеленодольск и два в Челны. Первый резидент делал лакокрасочное покрытие, а другие занимались строительными материалами», – поделился генеральный директор управляющей компании индустриального парка «Сокуры» Айдар Мирсаятов.

В другом татарстанском промпарке иностранцы планировали развернуть производство, но в последний момент предпочли ТОСЭР, рассказал руководитель управляющей компании, в ведении которой находится промпарк «Тюлячи», Марат Мифтахов: «Турки сейчас рассматривают возможность открыть логистический склад в Зеленодольском районе, где ТОСЭР, хотя сначала они обращались к нам».

Проблему неравной конкуренции промышленных парков и ТОСЭР видит и крупнейший резидент «Тюлячей» – производитель пластмассовых изделий «ЛМР Пласт», чей годовой оборот составляет около миллиарда рублей.

«Хотелось бы льготы, которые есть у ТОСЭР, спроецировать и на промышленные площадки, чтобы выровнять конкурентоспособность. Сейчас там послабления по налогу на прибыль, НДС, дополнительные льготы по заработной плате, а у нас этого нет», – пожаловался генеральный директор «ЛМР Пласт» Госман Кабиров.

В настоящее время управляющие промпарков просят руководство республики предоставить своим резидентам льготы, похожие на те, которые получают резиденты ТОСЭР.

«Мы уже два года назад обратились, чтобы нам дали льготы хотя бы приближенные к тосэровским, тогда было бы намного легче сюда привлечь [резидентов]. Пока идет переписка», – сообщил представитель промпарка «Сокуры» Айдар Мирсаятов.

«Мы выходили на Правительство республики письменно, выступали в Торгово-промышленной палате РТ, в Министерстве экономики, на форумах, но пока ничего. Это большая проблема», – подытожил Марат Мифтахов из «Тюлячей».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство экономики РТ планирует увеличить количество имеющихся в Татарстане промышленных парков до 100 объектов.

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