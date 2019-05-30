В финале XXXII Нуриевского фестиваля казанская труппа представила мини-постановку в жанре модерн

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани завершается XXXII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Первый гала-концерт балетного «форума» состоялся в Татарском театре оперы и балета накануне, 29 мая. Сегодня аналогичной же программой, изюминкой которой стала экспериментальная модерновая постановка с участием 9 артистов казанской балетной труппы, фестиваль завершится.

Режиссером гала-концертов, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в этом году, как и в 2017-м, снова стал сам знаменитый сын знаменитого же отца-танцовщика Андрис Лиепа. Представляя участников танцевальных номеров, он проводит параллели с творческой жизнью «летающего татарина» и его судьбой, объединенными в тему вечера «Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее».

Эксперименту балетной труппы хозяев фестиваля зал рукоплескал. Современная хореография этюда «Фрагменты» положена на музыку Вивальди, Плано и группы A Filetta. Постановщиками номера стали супруги с созвучной фестивалю фамилией – Мария и Марсель Нуриевы, не имеющие, однако, родственных параллелей со знаменитым танцовщиком. Хореографы были специально приглашены для постановки номера на гала-концерте XXXII Нуриевского фестиваля. К слову, в 2014 году супруги уже сотрудничали с театром: ставили номер «Монолог» для Нурлана Канетова и номер «С.О.Н.» (на 8 танцовщиков казанской труппы) для его творческого вечера.

«Это, безусловно, очень интересно, авантюрно и напряженно, потому что мы не каждый день танцуем модерн, и для меня лично это вообще новинка. Но мне нравится, потому что можно раскрепоститься, показать другие свои стороны.

Современный танец непривычен для классических артистов, но постепенно привыкаешь, хотя поначалу мы все немного переживали, что не получится, потому что здесь другие мышцы задействованы. В итоге все довольны результатом», – поделилась впечатлениями от участия в постановке солистка Татарского театра оперы и балета Лада Старкова.

Премьеру философского воплощения в танце размышлений о том, что, несмотря на множество моментов жизни, человек появляется на свет и уходит в мир иной один, танцовщики готовили для публики почти год – с июля 2018-го.

Участниками гала-концерта традиционно стали звезды мирового балета: Евгения Образцова в партии Спящей красавицы (Большой театр России), Джулиан Маккей в партии раба Али из балета «Корсар» (Михайловский театр), Мария Эйхвальд (Штутгардский балет), Алессандро Стаяно (Сан-Кало, Неаполь), а также Анна Ковалева (Большой театр России), Андрей Ермаков (Мариинский театр), Анастасия Заклинская и Серик Накыспеков («Астана Опера») и др.

«Стараюсь соответствовать, смотрю много записей, чтобы взять самое лучшее, но в то же время пытаюсь не терять свою личность, привнести в танец что-то свое. На последней репетиции Андрис Марисович (Лиепа – прим. Т-и) сказал, у тебя есть что-то от Нуриева и от Нижинского (танцовщик и хореограф первой половины ХХ века, новатор танца – прим. Т-и). После такого комплимента я неделю в себя прийти не мог, хотя судить, конечно, зрителю», – рассказал о партии в балете «Шахерезада», в котором некогда блистал и сам Рудольф Нуриев, солист театра «Астана Опера» Серик Накыспеков.

Несколько номеров с модерн-хореографией представляют танцовщики Московского театра Станиславского и Немировича-Данченко. Открытие для публики новых имен постановщиков, как подчеркнул ведущий вечера Андрис Лиепа, было одной из задач организаторов фестиваля.

Екатерина Первушина (Кремлевский балет) и Юрий Выборнов (Московский театр Станиславского и Немировича-Данченко) знакомят с «крестьянским балетом» на просторах летнего поля в постановке Николая Иванова «Славянский романс». В постановке Константина Матулевского на известную песню группы Любэ «Выйду ночью в поле с конем…» блистал Юрий Выборнов, в виртуозном балетном прыжке оседлавший виртуального коня.

Среди современной хореографии гала-концертов Нуриевского фестиваля и номер телепроекта «Большой балет», поставленный специально для солистов казанской труппы Аманды Гомес и Вагнера Карвальо, – «Все ветер». Хореографом этого танца стал Александр Могилев, участвовавший в Нуриевском фестивале в 2017 году с постановкой, в которую вовлек и 11 местных танцовщиков. Тогда Вагнер Карвальо не вошел в число тех, кого Могилев отобрал для своего номера, поскольку был новичком труппы того сезона. В проекте «Большой балет» Могилев лично и плотно работал с Карвальо и Гомес.

«Первое время было немного трудно, потому что хореография Могилева очень сложная и физически, и в воплощении, и в тех ощущениях, которые он хочет в нее вложить. Сначала я даже думал, что у меня не получится, но он подробно объяснил, как надо, и все вышло хорошо. Сейчас это одна из самых любимых моих хореографических партий», – признался Вагнер Карвальо.

К слову, сегодня в финальном аккорде XXXII Нуриевского фестиваля мужскую партию номера «Все ветер» исполнит другой солист Татарского театра оперы и балета – Михаил Тимаев. Постановкой танца, рассказал Вагнер Карвальо, с ним также занимался сам Александр Могилев во время выступления Тимаева в Большом театре.

Нуриевский фестиваль 2019 года побил рекорд по числу спектаклей. С 13 по 30 мая театр дал 14 спектаклей, два вечера из которых были посвящены премьере балета «Корсар», два – современной «гостевой» постановке Дениса Матвиенко Radio & Juliet and Quatro и два – гала-концертам.

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