С начала года в Татарстане выросло количество ДТП с детьми

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). В 2019 году в республике увеличилось количество дорожных аварий с участием детей. Об этом на совещании в Кабмине рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов.

«По итогам четырех месяцев в Татарстане произошло 131 ДТП с участием детей, в которых три ребенка погибли и 140 получили ранения. Согласно анализу аварийности, более половины этих происшествий — 71 ДТП — наезды на несовершеннолетних», — отметил Габдурахманов.

Он добавил, что негативная тенденция продолжилась и в мае — на дорогах погибли еще четыре ребенка.

«На сегодняшний день 7 погибших на дорогах детей. Из них один ребенок был пешеходом, остальные находились на момент аварий в авто. Отдельно хочу подчеркнуть, что 90% происшествий, в которых пострадали или погибли дети, произошли по вине водителей транспортных средств», — сообщил начальник ГИБДД республики.

Габдурахманов отметил, что в основном такие аварии происходят из-за того, что водители не соблюдают скоростной режим, выезжают на встречную полосу, а также садятся за руль уставшими.

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