(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Из-за низкого уровня воды в Куйбышевском водохранилище возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«В течение последних нескольких месяцев жители Самарской, Ульяновской областей и Татарстана выражают сильное беспокойство из-за резкого снижения уровня воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, по данным фактам возбуждены административные расследования, во время которых будут оцениваться действия должностных и юрлиц. Специалисты выяснят, кто виноват в происходящем, а также дадут оценку последствиям маловодья для водных ресурсов.

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