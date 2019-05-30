Брусчатку для ремонта мостовой на Кремлевском спуске доставят из Карелии и Екатеринбурга

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Гранитный камень, на который заменят булыжник около мостовой на Кремлевском спуске, доставят из Карелии и Екатеринбурга. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ремонт мостовой проводится ежегодно. Как пояснили в пресс-службе, после массовых мероприятий в исполком начинает поступать множество жалоб на плохое состояние улицы.

«По технологии булыжник укладывают на песчаное основание, однако в условиях современной транспортной нагрузки на булыжную мостовую такое покрытие подвержено постоянной деформации. Именно поэтому мы вынуждены были ежегодно ремонтировать этот участок», – пояснил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

И добавил: «После обсуждения этой проблемы со специалистами было решено выложить мостовую гранитной колотой брусчаткой на бетонном основании, что существенно повысит прочность и безопасность этого участка дороги. Новая мостовая будет практичной и удобной».

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что снятый булыжник не является объектом исторического наследия и будет использоваться на объектах благоустройства.

Заказчиком ремонта стало республиканское учреждение – ГКУ «Главтатдортранс».

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