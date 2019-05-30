(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Представителей старшего поколения бесплатно обучат техническим специальностям в КНИТУ-КАИ. Университет участвует в федеральном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по реализации программ обучения граждан предпенсионного возраста по стандартам Ворлдскиллс. Университет приглашает за свои парты всех желающих обучиться основам профессии, начиная с азов. Обучение для россиян проводится бесплатно и рассчитано на период до 2024 года.

«Старшее поколение отличается стремлением к освоению новых навыков. Для них КНИТУ-КАИ предлагает программы дополнительного профессионального образования по самым актуальным направлениям, востребованным на рынке труда.

Стоит сказать, что список программ и компетенций будет дополняться, в том числе на основании запросов и пожеланий наших будущих слушателей. Старт проекту и набору слушателей уже дан. По итогам учебы каждый участник, помимо документа об обучении, дополнительно получит «Скиллс паспорт» – сертификат актуальных профессиональных умений человека», – поясняет директор Корпоративного института КНИТУ-КАИ Айрат Шигапов.

Вуз на сегодняшний день предлагает следующие программы: инженерный дизайн CAD, мехатроника, промышленная автоматика, электроника, электромонтаж, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Каждая из программ рассчитана на 72 часа, расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте: korpinst@kai.ru, на сайте www.kai.ru или по телефонам: 8 (843) 231-00-06, 231-00-61.



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