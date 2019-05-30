В России хотят поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей для трудных жизненных ситуаций

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Государственная Дума России и Центральный банк РФ договорились поднять предел страхования вкладов с 1,4 млн до 10 млн рублей, если гражданин оказался в трудной жизненной ситуации не по своей вине. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

«Получено принципиальное согласие [Центробанка] продолжить работу по случаям из разряда трудных жизненных ситуаций, причем предлагается рассмотреть сумму выплат до 10 млн рублей. Сейчас начинается работа по трудным жизненным ситуациям, в которых люди оказались не по своей вине, а после отзыва лицензии банка. Например, граждане копили на покупку квартиры, получали северные выплаты, копили на содержание инвалида и так далее. Все эти ситуации будут оцениваться и обсуждаться», – рассказал парламентарий.

Депутат сообщил о согласии ЦБ РФ пойти в направлении повышения предела страхования вкладов с 1,4 млн до 10 млн рублей, если человек оказался в трудной жизненной ситуации.

«В Госдуме договорились этот вопрос довести до конца. До конца – то есть до принятия закона. Эти вопросы будут обсуждаться в деталях, но это принципиальное решение, и назад дороги не будет», – подчеркнул Фаррахов.

Он отметил, что ставится вопрос о том, чтобы закон имел обратную силу. «Хотим, чтобы люди, которые когда-то пострадали от банков, получили возможность вернуть свои вклады, при условии, что они относятся к числу попавших в трудную жизненную ситуацию», – сказал собеседник агентства.

Центробанк с 3 марта 2017 года отозвал лицензии у татарстанских ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк». В конце мая того же года был создан Республиканский фонд поддержки, который помогает пострадавшим в результате банкротства кредитно-финансовых организаций, зарегистрированных на территории Татарстана.

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