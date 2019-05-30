Рафис Бурганов проведет прием населения по вопросам обеспечения общего образования в РТ

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 5 июня в 10.00 в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Республике Татарстан заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Тимерханович Бурганов проведет прием населения по вопросам обеспечения общего образования в Республике Татарстан, деятельности дошкольных и средних общеобразовательных учреждений.

Прием поможет выявить проблемы в системе образования и определить пути для их разрешения.

Прием пройдет по адресу г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7.

Записаться на прием и узнать дополнительную информацию можно по телефону: (843) 238–10–00.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.