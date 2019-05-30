Татарстан стал одним из трех регионов ПФО – лидеров по снижению количества ДТП

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). В Татарстане снижается уровень аварийности на дорогах. По этому показателю регион вошел в тройку лидеров Приволжского федерального округа. Об этом на заседании в Доме Правительства сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов.

Он отметил, что к 2024 году Татарстан должен достигнуть самого низкого среди регионов ПФО показателя транспортного риска — 3,14 погибших на 100 тысяч населения.

«В республике сохраняется тенденция по снижению аварийности — количество ДТП снизилось на 37 происшествий, число погибших — на 3 человека, раненых — на 5 человек. Татарстан входит в тройку регионов ПФО, добившихся снижения всех трех показателей аварийности», — отметил глава ГИБДД РТ.

Он добавил, что положительных результатов удалось добиться несмотря на рост количества автомобилей в республике и увеличение числа новоиспеченных водителей.

«На 1 мая зарегистрировано свыше 1,5 млн транспортных средств, прирост по сравнению с прошлым годом превысил 24 тысячи единиц. На тысячу татарстанцев приходится 403 транспортных средства», — поделился данными Габдурахманов.

Кроме того, снижается число аварий с нетрезвыми водителями и теми, кто был лишен водительских прав. Добиться этого удалось благодаря выездам сотрудников аппарата Управления и специальных батальонов в районы со сложной аварийной обстановкой.

«Всего осуществлено более 150 таких выездов. Также существенную помощь оказывают участковые уполномоченные полиции, которые пресекли 99 случаев управления авто в нетрезвом виде», — сообщил Ленар Габдурахманов.

В заключение он перечислил и другие инструменты снижения дорожной аварийности. Среди них — профилактическая работа с населением и развитие системы видеофиксации дорожного движения. Радары и камеры помогают эффективно предотвращать аварии, возникающие из-за превышения скорости авто, резюмировал глава ГИБДД РТ.

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