«МегаФон» увеличил интернет-трафик на 27% в I квартале 2019 года

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В I квартале 2019 года каждый клиент «МегаФона» в среднем использовал 10,7 гигабайта интернет-трафика – на 27,6% больше, чем годом ранее. Это следует из итогов финансовой и производственной деятельности компании за первые три месяца этого года, о которых рассказали в пресс-службе оператора.

По мнению специалистов «МегаФона», клиенты компании все активнее используют интернет-сервисы, предлагаемые оператором: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в Интернете. Этому способствовало дальнейшее развитие популярных сервисов и продуктов и обновление тарифной линейки «Включайся!».

Маркетинговые инициативы, такие как «Купи один смартфон Samsung, получи другой бесплатно», «Гигатека» и иные предложения, направленные на рост подключений к тарифу «Включайся!» и различным сервисам передачи данных, также способствовали росту потребления услуг передачи данных и, соответственно, выручки от оказания данных услуг, считают в «МегаФоне».

В рамках реализации заявленной цифровой стратегии «МегаФона» все более значимым фактором роста как в клиентском, так и в корпоративном сегменте становится выручка от предоставления цифровых сервисов, включая всевозможные решения в сфере дополнительных услуг («МегаФон.ТВ», игры, музыка, прочие контент-услуги, финансовые мобильные сервисы, МТМ-услуги), конвергентные и ИТ-услуги, а также услуги информационно-коммуникационных технологий. Этому тренду также способствуют услуги, оказываемые компанией в рамках госпрограммы «Цифровая Экономика», такие как «Безопасный город» и «Умный город». В результате цифровая выручка за I квартал 2019 года выросла на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка «МегаФона» выросла на 4,8% по сравнению с I кварталом прошлого года, достигнув 80,1 млрд рублей, при этом сервисная выручка увеличилась на 2,7% и составила 72,8 млрд рублей. Рост поддержан значительными темпами увеличения выручки от мобильной передачи данных, которая возросла на 8,1% и составила 25,1 млрд рублей. Таким образом, выручка от мобильной передачи данных остается основным драйвером годовых темпов роста мобильной выручки оператора.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в I квартале 2019 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 млрд 362 млн рублей. Это произошло благодаря оптимизации розничной сети, а также росту продаж новых моделей смартфонов Samsung и Apple. Оптимизация розничной сети позволила оператору стабилизировать и увеличить выручку от продажи оборудования.

Показатель OIBDA, включая положительный эффект от перехода на новый стандарт учета аренды МСФО 16, увеличился на 15,2% по сравнению с прошлым годом – до 35,2 млрд рублей. Без учета влияния МСФО 16 показатель OIBDA составил 30,2 млрд рублей.

В I квартале «МегаФон» запустил сети NB-IoT в Самарской, Астраханской, Ульяновской, Свердловской областях, Республике Татарстан и Хабаровском крае для продвижения Интернета вещей в России. Новыми точками на карте «Умной России» компании стали Сочи, города Калмыкии, Тульской и Рязанской областей, с руководством которых компания договорилась о долгосрочном сотрудничестве.

Стратегическое соглашение между «Городскими инновационными технологиями», крупнейшим игроком на рынке управления недвижимостью на Северо-Западе России, «МегаФоном» и «Нэт Бай Нэт» позволит сторонам приступить к развитию сферы ЖКХ на абсолютно новых технологических принципах, предусматривающих использование современных технологий в сфере жилищных услуг, повышение качества обслуживания и формирование новых стандартов в отрасли ЖКХ в России в результате автоматизации процессов управления жилой недвижимостью и внедрения решений «Цифровой управляющей компании».