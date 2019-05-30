В Казани в связи с ремонтными работами полностью перекроют улицу Петра Витера

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани в связи с проведением ремонтных работ полностью перекроют для движения автотранспорта улицу Петра Витера, сообщает пресс-служба мэрии.
Работы связаны с возникшим провалом дорожного полотна.
В настоящее время на месте работают спецслужбы. Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные пути, в том числе через улицу Миля.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что причиной провала дороги на Петра Витера стал прорыв водопровода Казанского авиационного завода им. Горбунова.