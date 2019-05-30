В День защиты детей в парке «Крылья Советов» откроется «Город Мастеров»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 1 июня в казанском парке «Крылья Советов» состоится праздник «Город Мастеров», посвященный Международному дню защиты детей. Праздник начнется в 11 часов утра и будет идти до 14 часов, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Творческие коллективы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов превратят парк «Крылья Советов» в настоящий «город мастеров»: каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим специалистом, получить новые знания или изготовить поделку собственными руками, а также, возможно, выбрать будущую профессию.

Любители активных видов спорта сразятся в турнирах по волейболу, флорболу, мини-футболу или посоревноваться в ловкости и быстроте в веселых стартах. А мамы детей, в том числе и с грудными младенцами, под руководством опытного инструктора позанимаются гимнастикой на свежем воздухе.

На концертной площадке для гостей парка выступят лучшие творческие коллективы КДК имени В. И. Ленина, КМЦ имени А. Гайдара и Центра внешкольной работы Авиастроительного района.

Студенты Казанского авиационно-технического колледжа познакомят школьников и их родителей с учебным заведением, с факультетами и специальностями, расскажут об обучении и поступлении в ссуз.

На территории парка будет работать фотозона, дети смогут прокатиться на паровозике «Ромашка» и на пони, запустить воздушных змеев, изготовить фигурки из воздушных шаров.

Ожидается выступление сотрудников отдела специального назначения УФСИН России по РТ с привлечением бронеавтомобиля «Тигр». Мотоклуб «Сухая река» представит свою технику, на которой можно будет прокатиться как взрослым, так и детям.

Праздник не обойдется и без лакомств – сладкая вата, попкорн и мороженое порадуют юных мастеров.

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