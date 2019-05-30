(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Из-за срабатывания пожарной сигнализации из нижнекамского детсада эвакуировались 35 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Помещения детсада, расположенного на улице Мира, оборудованы АПК "Стрелец-мониторинг", которая выведена на пункт связи ПСЧ. Сигнализация сработала, и на место незамедлительно отправились пожарные ПСЧ №63», – рассказали в МЧС.

На месте выяснилось, что в учреждении в духовом шкафу пригорела пища. Еще до появления огнеборцев работники кухни самостоятельно справились со случившимся, персонал эвакуировался на улицу сам, а дети в это время находились на прогулке.

В результате инцидента никто не пострадал.

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