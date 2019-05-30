В Казани перекроют часть дорог в жилом массиве «Голубое озеро»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани с 1 августа перекроют часть дорог в жилом массиве «Голубое озеро», сообщает пресс-служба мэрии.

Проезд в жилом массиве будет закрыт по ул. Центральная и на участке от ул. Центральная до ул. Новая.

Также движение для автотранспорта будет приостановлено по ул. Литвинова на участке от ул. Центрально-Мариупольская до ул. Харьковская. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

Закрытие связано с ремонтом дорог и будет действовать до 15 сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 июля до 20 августа улица Абсалямова будет частично закрыта для движения в связи с ремонтом улично-дорожной сети.

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