В Казани перекроют часть дорог в жилом массиве «Голубое озеро»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани с 1 августа перекроют часть дорог в жилом массиве «Голубое озеро», сообщает пресс-служба мэрии.
Проезд в жилом массиве будет закрыт по ул. Центральная и на участке от ул. Центральная до ул. Новая.
Также движение для автотранспорта будет приостановлено по ул. Литвинова на участке от ул. Центрально-Мариупольская до ул. Харьковская. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.
Закрытие связано с ремонтом дорог и будет действовать до 15 сентября.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 июля до 20 августа улица Абсалямова будет частично закрыта для движения в связи с ремонтом улично-дорожной сети.