Прокуратура РТ отменила постановление о возбуждении дела на высокопоставленного экс-росгвардейца

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела на высокопоставленного экс-росгвардейца в Татарстане. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным источника агентства, 28 мая Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело на заместителя начальника отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Казани Сергея Романова. По данным источника агентства, речь шла о двух статьях: превышении должностных полномочий и получении взятки.

Однако позже, 29 мая, надзорное ведомство отменило постановление Следкома РТ о возбуждении уголовного дела, посчитав, что для этого недостаточно оснований.

«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено прокурором в связи с неполнотой проверки и отсутствием достаточных данных, указывающих на признаки преступления», – сообщил агентству Руслан Галиев.

Как сообщили агентству в Росгвардии, начальник отделения по контролю за детективной и охранной деятельностью отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Казани – так звучит вторая его должность, был уволен еще 24 мая по собственному заявлению.

«Сотрудник, установленным порядком был уволен по выслуге лет. Когда возбудили дело, уже не являлся сотрудником. Заявление он подавал несколько месяцев назад, процедура увольнения не быстрая», – объяснили в Росгвардии.

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