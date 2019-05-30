Искупаться в Каме, сыграть в волейбол и угоститься тортом приглашает «Камское Море» в Лаишеве

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 1 июня пляж «Камское Море» в городе Лаишево отметит свой второй день рождения. На официальное открытие летнего сезона и празднование Дня защиты детей на пляж приглашаются все жители и гости Казани, сообщает администрация Лаишевского района РТ.

Торжества начнутся в час дня и будут продолжаться до 20 часов. В программе запланированы открытый турнир по пляжному футболу и волейболу, показ авторских мультфильмов – лауреатов международных конкурсов от Цеха анимации (Москва). Гости смогут отдохнуть на пляже, искупаться в Каме, покататься на катамаранах и лодках и насладиться первым днем лета всей семьей. Кульминацией праздника станет вынос торта.

Развлекать гостей будут влогеры и комики «Громкие рыбы», а потанцевать можно будет под музыку DJ HAM.

Проект под названием «Камское Море» принадлежит команде архитекторов «Архитектурный десант». Архитекторы создали целостный образ набережной, брендировали территорию, а заодно привели ее в порядок соответствии с современными представлениями о комфортном и доступном отдыхе.

Двухполосная асфальтированная автомобильная дорога сменила грунтовку. Здесь появились смотровая площадка «Маяк», пергола длиной 177 метров, деревянная дорожка, уличные душевые кабинки и раздевалки. На бетонной набережной установили деревянную сцену, амфитеатр и навесы.

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