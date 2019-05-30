(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Фонд имени Анжелы Вавиловой договорился о сотрудничестве с Русским Красным Крестом во Франции.

Представители Русского Красного Креста во Франции и Русского старческого дома в Париже будут сотрудничать с коллегами из Казани во время строительства взрослого хосписа на 30 мест и отделения сестринского ухода на 30 мест.

«Это важное событие для Татарстана и России в целом. Я надеюсь, что это сотрудничество позволит улучшить наш проект. Это взаимное сотрудничество по всем направлениям. Меморандум направлен на взаимодействие в сфере повышения качества пребывания пациентов на койках сестринского ухода в нашем будущем хосписе», – отметил председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой, основатель первого казанского хосписа Владимир Вавилов.

Планируется, что специалисты из Казани и Парижа будут учиться друг у друга уходу за лицами старше 60 лет, отправлять сотрудников Казанского хосписа в Русский старческий дом во Франции – Maison russe.

Русский дом открылся в городе Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем в 1927 году. Его обитателями стали представители первой волны русской эмиграции. Постепенно учреждение стало домом для престарелых.

«Здесь люди могли закончить свою жизнь в уюте. Этот гуманный и бескорыстный подход к жизни и объединил нас с Владимиром Владимировичем [Вавиловым]. Мы поняли очень быстро, что этот меморандум будет взаимополезен. У нас три учреждения подобных существует. У нас появилось чувство, что мы должны передать опыт, который накопили с прошлого века. Мы несколько лет искали партнеров, с которыми бы мы смогли найти общий язык. И, наконец, нашли», – объяснил председатель Русского Красного Креста (СО) во Франции граф Сергей Алексеевич Капнист (потомок русского поэта и драматурга XVIII века Василия Васильевича Капниста – прим. Т-и).

Также коллеги собираются организовывать и проводить обучающие мастер-классы. «Мы хотим взять лучшее, что есть на Западе, и применить у нас. Мы хотим, чтобы дома престарелых были с паллиативной поддержкой, как у наших французских коллег», – добавил Владимир Вавилов.

«У нас во Франции так называемый четвертый возраст живет в домах для престарелых. Это те, кто не может ухаживать за собой самостоятельно, без помощи окружающих. И наши гериатрические больницы становятся уютным домом для наших граждан. Владимир Владимирович [Вавилов] – локомотив настоящий с доброй душой. И Фонд имени Анжелы Вавиловой – это большая семья. У нас схожие философии. Мы именно такого коллегу и искали», – подчеркнул директор Русского дома в Сент-Женевьев-де-Буа граф Николай Иванович де Буаю (правнук основательницы дома княгини Веры Кирилловны Мещерской – прим. Т-и).

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