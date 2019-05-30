Татар-информ

30 мая 2019, 14:41

Происшествия

Жителей Набережных Челнов взбудоражило ночное убийство собак возле детской поликлиники

Рекомендуем

Происшествия

Жителей Набережных Челнов взбудоражило ночное убийство собак возле детской поликлиники

Фото: соцсети

В ночь на 27 мая на остановке общественного транспорта неизвестный застрелил несколько собак.

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Общественность Набережных Челнов взбудоражило ночное убийство собак возле детской поликлиники №4.

Как сообщила администратор челнинской группы помощи бездомным животным «Планета милосердия» Виктория Беспалова, в ночь на 27 мая на остановке общественного транспорта «Детская поликлиника № 4» выстрелами в голову были убиты две собаки, еще две получили ранения, от которых, скорее всего, скончались.

«Эти собаки обитали в 65-м микрорайоне в течение полугода. Жильцы к ним относились хорошо, кормили. При этом собаки были довольно пугливые, никогда близко не подходили к людям. Одну из них нам, волонтерам, удалось поймать и стерилизовать. Она теперь бегает с клипсой на ухе. К счастью, в ту кровавую ночь ее рядом с другими не было. Собака уцелела», — сообщила общественница.

Расправа над другими животными была беспощадной. Первые звуки, похожие на выстрелы, жители 65-го комплекса услышали за час до полуночи. Затем мужчина, который возвращался ночью домой, увидел окровавленные трупы возле остановки и сообщил об этом в полицию. После чего жители массово стали звонить в полицию и рассказывать о расправе над животными.

«Человек, который это сделал, стрелял в сонных животных, то есть в то время, когда они не были готовы к нападению. Все выстрелы были произведены в головы собакам. Пулевые отверстия маленькие. Возможно, стреляли из пистолета. Там были лужи крови. Самое ужасное, что утром мимо собачьих трупов в школу шли дети. Можно себе представить, как их потрясло увиденное», — сказала Беспалова.

По ее словам, человек, который совершил расправу над животными, должен понести наказание.

«Нельзя, чтобы по нашему ночному городу ходил человек с пистолетом и расправлялся с беззащитными существами. Так можно неизвестно до чего докатиться», — подчеркнула волонтер.

Беспалова также сообщила, что уже несколько жителей микрорайона подали письменные заявления в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту расстрела животных. Волонтеры также записались на прием к прокурору города Дмитрию Ерпелеву с тем, чтобы глава надзорного органа взял под личный контроль инцидент.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани под колесами легковушки погиб пенсионер, который переходил дорогу в неположенном месте
Новости дня
15:07
Из-за срабатывания пожарной сигнализации из нижнекамского детсада эвакуировались 35 человек

Сигнал тревоги сработал в учреждении на проспекте Мира.

15:07
Тарханское месторождение минеральных вод признали оздоровительным местом регионального значения

Месторождение находится вблизи села Большие Тарханы Тетюшского района РТ.

15:00
Фонд имени Анжелы Вавиловой договорился о сотрудничестве с Русским Красным Крестом во Франции

Татарстанский фонд планирует перенять опыт паллиативных домов для престарелых в Париже.

14:50
На создание двух комплексов в Балтасинском районе привлечено 445 млн рублей заемных средств

Заемные средства направлены на создание крупных молочно-животноводческих комплексов: «СП «Смаиль» и «Кызыл Юл».

14:45
Прокуратура РТ отменила постановление о возбуждении дела на высокопоставленного экс-росгвардейца

Надзорное ведомство, изучив материалы, пришло к выводу, что проверка была проведена не полностью и для возбуждения дела недостаточно оснований.

14:41
Жителей Набережных Челнов взбудоражило ночное убийство собак возле детской поликлиники
14:32
Минздрав РТ опасается роста популярности кальяна и электронных сигарет у молодежи

Слушателями мероприятий по профилактике табакокурения и алкогольной зависимости за год стали 11 тыс. молодых жителей республики.

14:26
В Набережных Челнах назначен глава Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития

Айрат Ганиев сменил Ильмира Исхакова, который ранее стал замруководителя исполкома города.

14:18
Певица Эльмира Калимуллина появилась на обложке глянца в татарском костюме

Для модели и фотографа съемка стала попыткой рассказать историю татарского народа через костюм.

14:10
Председатель Конгресса татар и башкир в Казахстане назвал приоритетом единство народа страны

По словам Тауфика Каримова, татары и башкиры в Казахстане имеют все возможности представлять себя и свои народы во всех сферах деятельности.

14:08
Более 500 жителей Татарстана за прошлый год прошли курс лечения от табакокурения

Сеть кабинетов по отказу от курения табака создана на базе Республиканского наркодиспансера и его филиалов.

14:02
Жители Казани приготовят фондю и получат образцы натуральной красоты на фестивале «Дни Швейцарии»

В парке «Черное озеро» пройдут дегустации традиционных швейцарских блюд и напитков, мастер-классы, лекторий и выступления музыкантов-альпхорнистов.

14:00
Мухаметшин: Татарстан решает многие вопросы благодаря согласию между народами и вниманию к молодежи

Глава парламента РТ принял участие в заседании Совета по делам молодежи и Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

13:50
Для транспорта участников WorldSkills Kazan 2019 на дорогах города выделят спецполосы

Специальные полосы будут выделены как на время подготовки, так и в период проведения самого чемпионата.

13:40
Педагоги со всей России обсудят в Казани вопросы инклюзивного профобразования

В конференции принимают участие представители 36 субъектов из 8 федеральных округов РФ.

13:35
В Казани под колесами легковушки погиб пенсионер, который переходил дорогу в неположенном месте

Смертельный наезд на пешехода произошел сегодня утром на улице Ершова.

13:34
Минниханов вручит школьникам с хорошей успеваемостью «Президентские дневники»

Заявки на участие в конкурсе подали 4 тыс. школьников из всех районов республики.

13:25
Минздрав РТ планирует сократить число курящих среди взрослых до 25 процентов к 2020 году

В Татарстане на сегодняшний день количество курящих людей среди взрослого населения республики составляет 33 процента.

13:15
Полицейские на транспорте напомнили казанским школьникам о правилах безопасности на железной дороге

Для детей провели обзорную экскурсию на ж/д станции Казань-1, где они посмотрели работу диктора, дежурного по вокзалу и машиниста.

13:12
Минниханов в Хельсинки ознакомится с лучшими решениями в области циркулярной экономики

Суть циркулярной экономики заключается в переходе от цепочки «получить - использовать - выбросить» к цепочке «получить - использовать - переработать».

13:10
Представители Буинских электрических сетей разъяснили садоводам преимущества «умных счетчиков»

Новый прибор учета поможет предотвратить и пожар, связанный с коротким замыканием.

13:03
За нападения на проституток перед судом в Набережных Челнах предстали десять человек

Участников группы обвиняют в разбойном нападении, вымогательстве, вовлечении и организации занятий проституцией.

13:03
В Туле хотят перенять татарстанскую систему «Народный инспектор»

Российские регионы заинтересовались татарстанскими проектами в области цифровой экономики.

12:54
В Татарстан из Хельсинки привезут археологическую коллекцию казанского купца Заусайлова

Речь идет о том, чтобы провести выставки археологической коллекции в несколько этапов в Казанском Кремле.

12:48
Татарстанских школьников приглашают принять участие в конкурсе «Пишем о театре»

Прием заявок осуществляется до 18 августа 2019 года.

События