Жителей Набережных Челнов взбудоражило ночное убийство собак возле детской поликлиники

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Общественность Набережных Челнов взбудоражило ночное убийство собак возле детской поликлиники №4.

Как сообщила администратор челнинской группы помощи бездомным животным «Планета милосердия» Виктория Беспалова, в ночь на 27 мая на остановке общественного транспорта «Детская поликлиника № 4» выстрелами в голову были убиты две собаки, еще две получили ранения, от которых, скорее всего, скончались.

«Эти собаки обитали в 65-м микрорайоне в течение полугода. Жильцы к ним относились хорошо, кормили. При этом собаки были довольно пугливые, никогда близко не подходили к людям. Одну из них нам, волонтерам, удалось поймать и стерилизовать. Она теперь бегает с клипсой на ухе. К счастью, в ту кровавую ночь ее рядом с другими не было. Собака уцелела», — сообщила общественница.

Расправа над другими животными была беспощадной. Первые звуки, похожие на выстрелы, жители 65-го комплекса услышали за час до полуночи. Затем мужчина, который возвращался ночью домой, увидел окровавленные трупы возле остановки и сообщил об этом в полицию. После чего жители массово стали звонить в полицию и рассказывать о расправе над животными.

«Человек, который это сделал, стрелял в сонных животных, то есть в то время, когда они не были готовы к нападению. Все выстрелы были произведены в головы собакам. Пулевые отверстия маленькие. Возможно, стреляли из пистолета. Там были лужи крови. Самое ужасное, что утром мимо собачьих трупов в школу шли дети. Можно себе представить, как их потрясло увиденное», — сказала Беспалова.

По ее словам, человек, который совершил расправу над животными, должен понести наказание.

«Нельзя, чтобы по нашему ночному городу ходил человек с пистолетом и расправлялся с беззащитными существами. Так можно неизвестно до чего докатиться», — подчеркнула волонтер.

Беспалова также сообщила, что уже несколько жителей микрорайона подали письменные заявления в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту расстрела животных. Волонтеры также записались на прием к прокурору города Дмитрию Ерпелеву с тем, чтобы глава надзорного органа взял под личный контроль инцидент.

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