Певица Эльмира Калимуллина появилась на обложке глянца в татарском костюме

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Заслуженная артистка Татарстана, финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина приняла участие в концептуальной съемке в винтажном стиле для итальянской версии журнала Vogue, сообщает пресс-служба артистки.

Фотографом выступила Таня Лепп, которая два года назад переехала в Санкт-Петербург из Набережных Челнов. Для двух уроженок Татарстана съемка стала попыткой рассказать историю татарского народа через костюм.

Образы, созданные в альянсе с коллекционером одежды и украшений Екатериной Бычковой, открывают зрителю внутренний мир певицы. Может показаться, что татарская красавица из прошлого смотрит на зрителя с архивной фотографии или с портрета кисти неизвестного мастера.

Эльмира рассказала, что участие в съемке для нее было экспериментом. Ради него она специально прилетела в Петербург.

«Это был своего рода эксперимент, творческий поиск. Мы с Таней совпали в желании создать что-то уникальное, необычное – ради съемки я специально прилетела к ней в Петербург. Не скрою, очень приятно видеть результат нашей работы на сайте Vogue, где каждая фотография проходит жесткую модерацию профессионалов своего дела. И особенно радостно, что это татарская история», – подчеркнула Эльмира.

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