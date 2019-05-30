Тарханское месторождение минеральных вод признали оздоровительным местом регионального значения

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Тарханское месторождение минеральных подземных вод, находящееся вблизи села Большие Тарханы Тетюшского района РТ, признали лечебно-оздоровительным местом регионального значения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РТ.

«На территории округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности регионального значения „Тарханское месторождение минеральных подземных вод“ запрещаются всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территории», — говорится в документах.

Кроме этого, в постановлении указаны границы округа и предложение для ООО «Волжские воды-К» по обеспечению разработки обустройства территории, дополнительному изучению природных лечебных ресурсов и другие.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минздрав РТ.

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