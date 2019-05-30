В Казани под колесами легковушки погиб пенсионер, который переходил дорогу в неположенном месте

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани под колесами иномарки погиб 60-летний мужчина, который решил перейти дорогу в неположенном месте. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС в Инстаграм.
«Сегодня рано утром на улице Ершова 20-летний водитель "ДЭУ" совершил наезд на 60-летнего мужчину, который переходил улицу вне пешеходного перехода в неустановленном для перехода месте», – сообщает Муниципальная служба полка ДПС.
В результате ДТП 60-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Посмотреть эту публикацию в Instagram