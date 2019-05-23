Для транспорта участников WorldSkills Kazan 2019 на дорогах города выделят спецполосы

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани на время подготовки и в период проведения мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 для транспорта участников на дорогах города выделят специальные полосы. Соответствующее постановление исполкома столицы Татарстана опубликовано в новом сборнике документов муниципалитета.

«Выделить специальные полосы для движения транспортных средств участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам “Ворлдскиллс“ в г. Казани в 2019 году на участках улично-дорожной сети г. Казани по маршрутам их следования», – говорится в постановлении.

На каких именно улицах появятся спецполосы, в документе не конкретизируется. Контроль за его исполнением возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова.

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