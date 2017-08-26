Татар-информ

30 мая 2019, 16:15

Спорт

Велосипедная столица России примет шоссейные велогонки Tour de Tatarstan Almetyevsk 2019

Спорт

Велосипедная столица России примет шоссейные велогонки Tour de Tatarstan Almetyevsk 2019

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Участие в гонке примут не только татарстанцы, но и профессиональные спортсмены из разных регионов России и других стран мира.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 9 июня в велосипедной столице России состоятся соревнования по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan Almetyevsk 2019, где спортсмены смогут преодолеть дистанции в 5 км, 50 и 100 км по главным улицам Альметьевска, сообщают организаторы.

Участие в гонке примут не только татарстанцы, но и профессиональные спортсмены из разных регионов России и других стран мира.

На сегодняшний день на гонку заявились участники из трех стран и 13 регионов, среди которых, помимо Татарстана, преобладают Тюменская, Самарская, Московская и Ульяновская области.

На гонку активно регистрируются и представительницы прекрасного пола. На данный момент зарегистрировано 23% женщин по всем дистанциям – это высокий процент для соревнований подобного рода.

Для юных спортсменов будет организована гонка на «беговелах» в 800 метров. На финише дистанции каждого участника наградят медалью.

Ознакомиться с правилами участия, проектом трассы и положением соревнования можно на официальном сайте https://timerman.org/ и в социальных сетях серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

 

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