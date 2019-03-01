На создание двух комплексов в Балтасинском районе привлечено 445 млн рублей заемных средств

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). На развитие двух сельскохозяйственных предприятий района с помощью Министерства экономики, через подведомственную организацию Гарантийный фонд РТ привлечено заемное финансирование на сумму 445 млн рублей. Заемные средства направлены на создание крупных молочно-животноводческих комплексов: «СП «Смаиль» и «Кызыл Юл». Об этом сообщает Минэкономики РТ.

«Сельское хозяйство было и остается одним из стратегических направлений в развитии нашей экономики, поэтому мы прилагаем все усилия для поддержки предпринимателей, заинтересованных в создании и расширении этого направления предпринимательства. Наши фермерские хозяйства должны быть обеспечены всем необходимым не только для сохранения, но и повышения своих производственных показателей», — отметил министр экономики Фарид Абдулганиев.

«СП «Смаиль» на участке 2200 гектаров содержит более 2700 голов скота. Для создания молочной животноводческой фермы на 1100 голов и приобретения оборудования выделено 108 млн рублей заемных средств. На данный момент комплекс уже запущен в работу.

Молочно-товарная ферма с доильно-молочным блоком на 1000 голов крупнорогатого скота появится и на предприятии «Кызыл Юл». Благодаря господдержке со стороны Министерства экономики РТ предприятие реализует крупный инвестиционный проект стоимостью 449 млн рублей, из которых 337 млн рублей — заемные средства, привлеченные под поручительство Гарантийного фонда и АО «Корпорация МСП».

Напомним, ранее стало известно, что в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Республики Татарстан было выделено дополнительно 678 млн рублей. Средства будут направлены на финансирование по региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

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