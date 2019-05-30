Представители Буинских электрических сетей разъяснили садоводам преимущества «умных счетчиков»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Возможности устанавливаемых в частном секторе и садовых некоммерческих товариществах интеллектуальных систем учета электроэнергии представители филиала продемонстрировали в селе Верхний Услон.

«Умные счетчики» – часть новой цифровой платформы пользовательских сервисов, создаваемой в республике. В Буинских электрических сетях, в 5 муниципальных районах Татарстана, запланировано установить 9686 приборов учета: на 1748 КТП – 5370 счетчиков, а также потребителям частного сектора будет установлено 4316 «умных счетчиков». Это современные интеллектуальные приборы учета нового поколения высокого качества, которые позволяют решать целый комплекс задач: от дистанционного снятия показаний счетчиков до контроля параметров поставляемой электрической энергии. В Верхнеуслонском районе в 2019 году будут установлены 1364 прибора учета на 568 трансформаторных подстанциях. Частично будут установлены и у потребителей, как физических, так и юридических лиц, на выносных щитах учета на опорах ВЛ – более 3018 штук.

«Внедрение интеллектуальной системы учета предоставляет возможность получить населению дополнительные сервисы – например, житель получает возможность контролировать свое энергопотребление, а в перспективе и экономить на его оплате, – комментирует нововведение директор Буинских электрических сетей Айрат Зиганшин. – Кроме того, отпадает необходимость передачи ежемесячных показаний приборов учета, и что самое важное – потребители не несут никаких материальных затрат: ни по покупке, ни по монтажу, ни по дальнейшему обслуживанию счетчика».

Надо сказать, что Верхнеуслонский район активно развивается в последние годы и в летний сезон прирастает несколькими тысячами жителей (в летний сезон приезжает порядка 3500 потребителей). В таких условиях неизбежно возникают вопросы во взаимоотношениях с потребителем, который проживает сезонно. Обеспечить потребителей качественным и надежным электроснабжением – задача сотрудников электросетевого предприятия. Другая задача – исключить коммерческие потери электроэнергии и получить вовремя и в срок плату за энергопотребление, что и позволяют сделать умные приборы учета.

«Действительно, комфорт для нас, как обывателей, заметный, – поддерживает тему обсуждения житель Верхнего Услона Александр Семагин. – С момента установки нового счетчика нам доходчиво объяснили преимущества нового прибора работники «Сетевой компании». На короткое время отключили электричество, а дополнительным плюсом для меня как хозяина стала замена провода от опоры до дома на самонесущие изолированные. Всё сделали бесплатно. Свой расход по электричеству в дальнейшем, как мне объяснили энергетики, я смогу контролировать через интернет». Действительно, в скором времени заработает мобильное приложение, через которое можно будет контролировать свое энергопотребление. Следить за его качеством и выбирать наиболее экономичный тариф.

В свою очередь, у компании повысится наблюдаемость электросетей, а также их надёжность и энергоэффективность. Счётчики передают 27 параметров: от расхода и качества электроэнергии до информации об аварийных ситуациях, что позволяет более точечно и оперативно на них реагировать. Новый прибор учета поможет предотвратить и пожар, связанный с коротким замыканием – счетчик контролирует протекающий ток и отключает электроснабжение при достижении опасных значений.

Благом стала установка «умных счетчиков» и для садоводческих некоммерческих товариществ.

«В садоводческих товариществах каждый рубль на счету, – продолжает разговор председатель СНТ «Сад №6» КАПО им. Горбунова Андрей Блаченов. Поэтому и плюсы мы видим сразу. Первый «плюс» – замена счетчика электроэнергии на новый, интеллектуальный за счет «Сетевой компании». Второй и третий «плюс», в том, что с этого с этого момента, мне как председателю товарищества нет необходимости контролировать работоспособность счетчика, отслеживать его срок госповерки, так как теперь за его эксплуатацию полностью отвечают энергетики. Все это приведет к снижению эксплуатационных затрат –содержание приборов учета, замена или метрологическая поверка обошлась бы в 4-5 тысяч рублей, а в случае выхода из строя счетчика, оплатить пришлось бы по условиям договора несколько десятков тысяч рублей».

Сезон в садоводческих товариществах набирает темп, ежедневная работа по интеллектуализации распределительных сетей будет продолжена и в городах, и в сельских районах Республики Татарстан – выполняя задачи, поставленные руководством республики, «Сетевая компания» активно идёт по пути цифровизации электросетевого комплекса.