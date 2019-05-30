Минниханов вручит школьникам с хорошей успеваемостью «Президентские дневники»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Завтра в Казанском Кремле Президент Татарстана Рустам Минниханов вручит дневники с именной подписью победителям конкурса «Президентский дневник». Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

На конкурс Минобрнауки РТ и редакции «Комсомольской правды» могли заявиться ученики со 2-го по 11-й класс, у которых наибольшее количество пятерок за четвертую четверть. В каждой из трех возрастных групп определились по 10 победителей.

«Заявки на участие в конкурсе поступили от учащихся всех муниципальных образований республики. Проект вызвал интерес среди детей и родителей. Перспектива получить именной дневник с автографом из рук Президента стала значимым мотиватором для школьников. На конкурс поступило более 4 тыс. заявок», — сказала она.

Кроме того, в преддверии Дня защиты детей Президент республики поставил задачу перед руководителями министерств, профильных ведомств и главами муниципальных образований организовать по этому случаю масштабную работу.

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