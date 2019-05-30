Гендиректор КАМАЗа стал лауреатом бизнес-премии «Персона года»

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ»). Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин стал лауреатом ежегодной бизнес-премии «Лучшие в России: Компании года и Персона года», сообщает пресс-служба автогиганта.

Ежегодные бизнес-премии «Компания года» и «Персона года» проводятся более двадцати лет. Основная цель конкурса – привлечение внимания общественности к наиболее активным и продуктивным в профессиональном смысле компаниям, а также к персонам, занимающим лидирующие позиции на российском рынке.

Отбор на премию осуществляли члены экспертного совета. В его составе – представители делового сообщества, а также политические и общественные деятели. Всего в этом году оргкомитет премии рассмотрел 60 заявок.

В результате в номинации «Персона года-2018» в категории «Машиностроение» победителем признан генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин. Церемония награждения лауреатов бизнес-премии прошла в московском Доме Союзов.

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