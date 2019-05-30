Педагоги со всей России обсудят в Казани вопросы инклюзивного профобразования

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани стартовала Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам современных подходов в организации инклюзивного профессионального образования. В ней принимают участие представители 36 субъектов из 8 федеральных округов РФ.

«В последние годы в учреждениях среднего профессионального образования возрастает число обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Это все влечет за собой необходимость модернизации инклюзивной системы профессионального образования. Сегодня нам предстоит обсудить вопросы сопровождения инвалидов молодого возраста от момента получения образования до момента трудоустройства», — отметила представитель Минпросвещения Анна Фролова.

В конференции также принимают участие начальник управления профобразования Минобрнауки РТ Анна Сидоренко, депутат Госсовета РТ, председатель татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев, проректор по непрерывному образованию, директор НИИ пединноваций и инклюзивного образования, завкафедрой теоретической и инклюзивной педагогики КИУ им. Тимирясова Дания Ахметова, директор Казанского строительного колледжа Александр Проснев, а также главный специалист Института медико-биологических технологий РУДН Татьяна Макарова.

Участники конференции обсудят научно-теоретические вопросы, касающиеся исследований в области инклюзивного профессионального образования, посетят мастер-классы, а также представят практики регионов.

«Акцент сегодняшней конференции сделан именно на преемственности. Если не будет преемственности между ступенями образования, между теми специалистами, которые задействованы в процессе профобразования инвалидов молодого возраста и их последующего трудоустройства, ни о какой эффективности в данной системе говорить не придется», — подчеркнула Татьяна Макарова.

Она также пригласила всех желающих принять участие в конкурсе программ инклюзивного профобразования, а также пройти курсы повышения квалификации, которые проводятся при поддержке Минпросвещения. Более подробную информацию о них можно узнать, перейдя по ссылке.

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