Ураза-байрам в мухтасибатах республики отпразднуют семейными праздниками

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 4 июня для всех мусульман наступит великий праздник – Ураза-байрам. В мечетях республики в этот день прочтут проповеди и совершат гает-намаз. Кроме того, ДУМ РТ и мухтасибаты республики готовят для татарстанцев большое количество праздничных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 4 июня в 13.00 для казанцев организуют семейный праздник Ураза-байрам в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Организатором общегородского мероприятия выступает Духовное управление мусульман РТ совместно с мухтасибатом Вахитовского и Приволжского районов г. Казани. Праздничная программа будет посвящена темам семейных ценностей и укрепления преемственных связей между молодым и старшим поколением.

Для жителей азинской части Казани в 10.00 семейный праздник подготовит казанская мечеть «Гаиля» (ул. Д. Файзи, д. 2), а в сквере казанского поселка Дербышки пройдет общегородское мероприятие для детей «Ураза-байрам». Мероприятие организуется мечетью «Иман нуры», благотворительным фондом «Во благо вместе», администрацией и мухтасибатом Советского района г. Казани. Праздник начнется также в 13.00. Татарстанцев ждут чтение стихов, нашидов, творческие выступления, викторина, посвященная Рамадану, игры для детей, мастер-классы, аквагрим и другие развлекательные мероприятия.

В районах также обширно отметят мусульманский праздник. В Набережночелнинском мухтасибате в 13.00 в Парке культуры и отдыха (парк Победы в Новом городе) пройдет городской семейный праздник с интересными играми и соревнованиями для детей и их родителей. Также на площадке проведения праздника планируется продажа халяльных изделий.

Нижнекамский мухтасибат отметит Ураза-байрам театрализованным представлением, которое пройдет на сцене парка «Гаиля» в 10.00. В парке также пройдут мастер-классы по завязыванию платка, изготовлению цветов из цветных шаров, также будет викторина, посвященная Рамадану, подвижные игры, футбольные и волейбольные матчи.

В Чистополе праздник отметят в Скарятинском саду в 13.00, где для детей планируется проведение таких спортивных игр, как бампербол «Сумо».

В Сармановском мухтасибате праздничные мероприятия по случаю Ураза-байрам пройдут в 14.00 на площади «Сабантуй». Здесь планируется провести велопробег. Гости смогут принять участие в подвижных играх, побороться за призы и попробовать вкусный плов. Для детей будет работать батут.

В Аксубаевском центре праздник начнется в 13.00 в Арском парке Победы. В центральной мечети села Большие Кайбицы детям до 14 лет, участвовавшим в праздничном намазе, раздадут сладкие угощения.

И в Ютазинском мухтасибате 4 июня в 08.30 на площади Уруссу возле центральной мечети и медресе «Фанис» пройдут игры и конкурсы для детей. Будет вкусный плов и подарки. Аналогичный детский праздник состоится 5 июня в 13.00 в приходе Ютазинской мечети.

4 июня в рамках празднования Ураза-байрам благотворительным центром «Ярдэм» Мамадышского мухтасибата будет организована раздача новой одежды нуждающимся, инвалидам и многодетным семьям. Кроме того, городская мечеть «Ахмет Ясави» проведёт детский «Сабантуй» с 9.00 до 12.00.

В Менделеевском мухтасибате в 09.00 пройдет Сабантуй. На сцене прочтут проповеди, а также аяты Священного Куръана. Организаторы проведут конкурсы по чтению азана и подвижные игры на спортивной площадке. Вечернее мероприятие пройдет в 16.00. Гости смогут отведать праздничный плов и принять участие в викторине.

В Бугульминском Детском парке в этот же день ожидаются чтение нашидов, мунаджатов, выступления почетных гостей. Для гостей подготовят различные мастер-классы, интеллектуальную викторину, конкурс детского рисунка на асфальте. Программа завершится праздничным фейерверком.

Интеллектуальными и творческими конкурсами отметят Ураза-байрам и в Кукморском районе. Здесь праздник начнется в 8.30 в парке возле Центральной мечети. Гостей ждут также спортивные состязания.



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