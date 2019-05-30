Полицейские на транспорте напомнили казанским школьникам о правилах безопасности на железной дороге

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Полицейские на транспорте в рамках акции «Дети и транспорт» напомнили казанским школьникам о правилах безопасности на железной дороге. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

«Сотрудники Казанского ЛУ МВД России на транспорте совместно с представителями железной дороги встретились с учениками четвертого класса школы № 13. Встреча проводилась в форме квеста. Полицейские в игровой форме рассказали ребятам о правилах поведения на объектах повышенной опасности и мерах безопасности на железной дороге», – уточнили в пресс-службе управления.

Для детей провели обзорную экскурсию на ж/д станции Казань-1, где ребята посмотрели, как работают диктор, дежурный по вокзалу, машинист и инспектор по входному контролю. Также школьники испытали себя на учебных тренажерах.

Кроме того четвероклассникам показали, как несет службу служебно-розыскная собака.



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