(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Хельсинки ознакомится с лучшими решениями в области циркулярной экономики. Делегация республики примет участие в Международном форуме возобновляемых ресурсов, сообщила на брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Суть циркулярной экономики заключается в переходе от цепочки «получить - использовать - выбросить» к цепочке «получить - использовать - переработать». Для перехода на такой замкнутый цикл в экономике требуется серьезная модернизация и внедрение инноваций в производство, отметила она.

«Выставка, которую осмотрит Президент, будет включать в себя не более 20 самых лучших решений циркулярной экономики со всего мира. В том числе речь идет о переработке вторсырья. На самом форуме будут обсуждать лучшие практики по этому направлению», — сказала Галимова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.