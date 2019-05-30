В Татарстан из Хельсинки привезут археологическую коллекцию казанского купца Заусайлова

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов на следующей неделе в рамках визита в Хельсинки посетит Национальный музей Финляндии. Там представлена коллекция купца и почетного гражданина Казани Василия Заусайлова, сообщила на брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президенту расскажут, как продвигается работа по возможности организации в выставочных залах Казанского Кремля экспозиции коллекции археологических древностей нашего соотечественника. Президент всецело поддерживает такого рода культурный обмен», — отметила Галимова.

Учитывая, что масштабы коллекции весьма внушительные, выставки проведут в несколько этапов. Кроме того, речь идет о совместном изучении коллекции учеными России и Финляндии.

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