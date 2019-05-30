В Туле хотят перенять татарстанскую систему «Народный инспектор»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Несколько российских регионов планируют внедрить татарстанскую информационную систему «Народный инспектор». Об этом заявил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на пленарной дискуссии XIII Всероссийского цифрового IT & Security Forum (ITSF).

«Ряд субъектов Российской Федерации заинтересован в татарстанском проекте „Народный инспектор“, запущенном совместно с директором ГБУ „Безопасность дорожного движения“ Рифкатом Миннихановым. На этой неделе в республику приедет делегация из Тулы, где прорабатывается вопрос внедрения данной системы», — отметил министр.

Государственная информационная система «Народный инспектор» была запущена в ноябре 2014 года. С ее помощью татарстанцы могут с телефона подать уведомление об административном правонарушении в области дорожного движения или дорожно-транспортном происшествии.

Кроме того, министр отметил еще несколько проектов, которые стартовали в Татарстане, а затем были успешно растиражированы на всю страну. По его словам, это проекты, связанные с компьютерным зрением и реализацией национальной технологической инициативы.

«Задача — максимально тиражировать наши проекты, повышать их технологический уровень и делать это на коммерческой основе», — заключил Шайхутдинов.

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