Председатель Конгресса татар и башкир в Казахстане назвал приоритетом единство народа страны

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Единство полиэтнического народа Казахстана является приоритетным направлением деятельности Конгресса татар и башкир в этой стране. Об этом заявил председатель правления организации Тауфик Каримов, передает международное информационное агентство «Казинформ».

«Безусловно, основой поступательного развития нашего государства, его стрежнем является признанная во всем мире казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия. В этой связи хочу подчеркнуть, что более 225 тыс. татар и башкир, живущих в Казахстане, как и представители других этносов, благодаря четко выстроенной политике имеют все возможности достойно представлять и себя, и свой народ во всех сферах человеческой жизнедеятельности», – приводит слова общественника агентство.

Кроме того, председатель правления Конгресса татар и башкир в Казахстане напомнил, что между его страной и Татарстаном подписан ряд соглашений о сотрудничестве – между Ассамблеей народа Казахстана Алматинской области и Домом дружбы народов Татарстана, информационным агентствами «Казинформ» и «Татар-информ» и так далее.

«Казахский, татарский и башкирский народы объединяют не только родственные языки, единая религия, но и общая история», – добавил Каримов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на открытии выставки «Великая степь: история и культура» Генконсул Казахстана в Казани Еркин Тукумов заявил о необходимости совместных с Татарстаном проектов по изучении истории тюркских народов.

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