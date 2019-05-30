Для откачки воды с затопленного кладбища в Дербышках исполком построит спецколлектор

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). На участке подтопления кладбища Казани в пригородном поселке Дербышки будет установлен коллектор и произведена откачка воды. Об этом по редакционному запросу «Татар-информ» сообщила пресс-служба исполкома города.

Информацию о том, что территория погребения оказалась покрыта толщей воды, в середине мая стали сообщать в администрацию кладбища сами казанцы, которые из-за этого не могли подойти к местам упокоения близких. Затем фотографии кладбищенского наводнения разлетелись по соцсетям.

«Вот такое жалкое зрелище представляет собой часть кладбища Дербышки (христианское/18). Больше месяца стоит вода, не даёт навести порядок на могилах родных. До прошлого года никакого подтопления НЕ БЫЛО! В прошлом году вода стояла до середины июня, когда уйдет в этом году неизвестно – и это не грунтовая вода, причина в другом, но руководство кладбища не в силах разобраться в чём причина подтопления. А тем временем захоронения разрушаются, грозя ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ! Нужно принимать срочные меры!!!» – написал в одном из сообществ пользователь с ником Boris Piontak, проиллюстрировав происходящее фотографиями с места (орфография и пунктуация автора сохранена – прим. Т-и).

Пресс-служба Казани, со своей стороны, уверяет, что на кладбище «произошло подтопление грунтовыми водами низменной части территории (отдельного участка)».

«Отметим, что на этом участке почва всегда была влажная, но наверх вода ранее не проступала. Сети „Водоканала” на указанной территории отсутствуют. Кроме того, проба воды, взятая специалистами предприятия, показала, что это не фекальные стоки и не вода, подаваемая в микрорайоне „Дербышки”», – пояснили в мэрии Казани.

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