Сборная пенсионеров из Альметьевска завоевала на Спартакиаде «золото», нижнекамцы – «бронзу»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сборная Альметьевска привезла золотые медали и кубок с республиканской Спартакиады пенсионеров. Пенсионеры из Казани взяли «серебро», нижнекамцы завоевали «бронзу», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Всего в соревнованиях принимали участие 45 команд – около 500 пенсионеров. Некоторым из участников – за 70 лет.

Представители «серебряного возраста» боролись за победу в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, дартсе, эстафете.





В категории «города» четвертую строчку заняли Набережные Челны, а пятым стало Азнакаево.

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