Житель Казани лишился денег, продавая дачу через Интернет

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Житель Казани лишился 241 тыс. рублей, продавая дачу через Интернет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«В отдел полиции "Московский" УМВД России по Казани обратился 59-летний местный житель. Мужчина сообщил, что выложил объявление о продаже дачного участка на одном из интернет-сайтов объявлений», – уточнили в пресс-службе ведомства.

28 мая с продавцом созвонился потенциальный покупатель и предложил перевести задаток на карту. Для этого мужчине нужно было продиктовать реквизиты карты.

Продавец, не желая упускать выгоды, сообщил все данные, и с его счета была списана 241 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что телефонный номер афериста зарегистрирован в Свердловской области.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.