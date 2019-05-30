(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Обвиняемый в резонасном убийстве посетителя ресторана «Дум Балла» ходатайствует о суде присяжных, сообщили ИА «Татар-информ» в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

33-летний Александр Занин был задержан по подозрению в убийстве в ночь с 21 на 22 декабря прошлого года. По версии следствия, его не пустили в ресторан «Дум Балла», после чего он возле крыльца повздорил с двумя посетителями заведения. Конфликт закончился тем, что Занин ушел, а потом вернулся к ресторану с ножом и напал на обидчиков, в результате один парень скончался на месте, другой попал в больницу.

В ходе расследования Александр Занин, подал ходатайство о рассмотрени его дела в присутствии присяжных заседателей. Если ходатайство будет удовлетворено, то уголовное дело Занина войдет в историю суда Набережных Челнов. Поскольку оно будет первым, которое суд рассмотрит в расширенном составе.

Отметим, что прокуратура не утвердила уголовное дело и вернула его для проведения дополнительного расследования. Набережночелнинское подразделение СУ СК России по РТ выразило несогласие с позицией надзорного органа и обжаловало решение. Поэтому когда уголовное дело дойдет до суда — пока неизвестно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что также в Челнах заявлялся на суд присяжных 45-летний Сергей Леоненко, который в ходе потасовки убил одного и покалечил двух других парней, но впоследствии он отозвал свое ходатайство.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.