Казань заинтересовалась проектами Zaha Hadid Architects и нашла три подходящих места для зданий

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Казань заинтересовалась проектами архитектурного бюро Zaha Hadid Architects (ZHA). В столице Татарстана даже есть несколько подходящих мест для новых знаковых зданий. Однако это может дорого обойтись. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«В центре, конечно, ничего такого „не посадишь“. Наши архитекторы, которые занимаются пространственным развитием центра Казани, выявили три точки, где мы можем „посадить“ очень знаковые объекты: речной порт, в районе Третьей транспортной дамбы и Адмиралтейской слободы. Если развивать парк „Старое русло“, там тоже можно создать интересный объект, притягивающий горожан. Однако это процесс длинных дискуссий», — поделилась она.

Решение о строительстве здания в параметрическом стиле, присущем проектам ZHA, зависит от руководства республики. Однако это может очень дорого обойтись, сообщила Олеся Балтусова.

В Казани возобновили чтение лекций об архитектуре, где практикующие дизайнеры, урбанисты и архитекторы рассказывают о лучших практиках развития городов мира. Первую лекцию провел профессор архитектуры, член британской Ассоциации архитекторов, партнер компании ZHA Фульвио Вирц.

Докладчик отметил и казанскую архитектуру, в особенности ее историческую часть. Однако даже в центре города архитектор нашел места, которые, по его мнению, еще нуждаются в застройке.

«Мне очень понравилась историческая часть города. У меня не было времени посмотреть весь город, но я вижу много точек для активной застройки», — поделился со зрителями Фульвио Вирц.

По его словам, в Казани можно сделать как в Италии — смесь традиционной и современной архитектуры.

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