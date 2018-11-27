Татарстан и ЮАР рассмотрят возможность открытия прямого рейса из Казани

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Посол Южно-Африканской Республики в РФ Номасонто Мария Сибанда-Туси обсудила с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым возможность открытия прямого рейса из Казани. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В части туризма посол уже обсуждала с нашим Госкомитетом РТ по туризму возможности заключения соглашения между туристическими операторами, чтобы увеличить поток туристов, — сказала она. — Посол предложила рассмотреть возможность прямых рейсов из Казани в ЮАР. На сегодняшний день основным транзитом является Дубай».

Кроме того, посол затронула отношения сторон в образовательной сфере. Сейчас в вузах республики обучаются единичные студенты из ЮАР. Представитель ЮАР высказала пожелание увеличить количество обмена не только на уровне студентов, но и школьников, представителей образовательных ведомств.

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