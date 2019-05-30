Татарстан готов подписать соглашение о сотрудничестве с Йоханнесбургом

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов готов встретиться с представителями Йоханнесбурга и в перспективе подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, комментируя итоги встречи Президента с послом Южно-Африканской Республики в РФ Номасонто Марией Сибанда-Туси.

«Посол отметила, что по темпам развития Йоханнесбург очень похож на Татарстан. Она предложила Президенту республики встретиться с представителями этого города и, возможно, в перспективе заключить какое-то соглашение о сотрудничестве», — сказала Галимова.

В то же время Рустам Минниханов предложил послу организовать бизнес-миссию и посетить Татарстан, чтобы южно-африканские компании могли оценить экономический потенциал республики.

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