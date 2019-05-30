Полгода исправительных работ получил житель Нурлата за почти миллионный долг по алиментам

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства получил житель Нурлата за почти миллионный долг по алиментам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что с ноября 2010 года 42-летний житель Нурлата был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере четверти всех видов заработка и (или) иных доходов. Однако мужчина уклонился от уплаты алиментов и не оказывал ребенку материальной помощи», – рассказал агентству Руслан Галиев.

За это время долг по алиментам превысил 870 тыс. рублей.

Нерадивого отца признали виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей» и назначили наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.



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