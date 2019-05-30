Татарстанских школьников приглашают принять участие в конкурсе «Пишем о театре»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Татарстанских школьников приглашают принять участие в конкурсе рисунков и театральных рецензий «Пишем о театре» в рамках масштабного культурного проекта «Театр – дети», приуроченного к Году театра, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В конкурсе рисунков могут поучаствовать дети от 6 до 10 лет. Прием заявок осуществляется до 18 августа 2019 года. В детском всероссийском конкурсе театральных рецензий «Пишем о театре!» поучаствовать могут школьники от 11 до 16 лет, а также абитуриенты. Приём заявок от поступающих в вузы завершится 30 мая 2019 года, а ученики школ смогут отправить свои работы до 18 августа.

Конкурсы проходят в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.

Победители регионального этапа двух конкурсов смогут отправиться в Международный детский центр «Артек» на специальную смену, посвященную Году театра. Лауреаты федерального этапа будут поощрены специальными призами в рамках церемонии закрытия проекта «Театр – дети». Также пять авторов лучших рецензий среди абитуриентов получат дополнительные баллы к сумме вступительных экзаменов в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.