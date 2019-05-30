За нападения на проституток перед судом в Набережных Челнах предстали десять человек

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах за нападения на проституток перед судом предстали десять человек, сообщили в надзорном ведомстве Автограда.

Обвиняемым от 28 до 30 лет. По версии следствия, они, прикинувшись клиентами, приезжали в квартиры проституток. После того, как им открывали дверь, врывались и забирали деньги и украшения у женщин. А затем предлагали им свое покровительство, вовлекали на работу в агентства, оказывающие сексуальные услуги.

Всем десятерым предъявлены обвинения в разбойном нападении, вымогательстве, вовлечении и организации занятий проституцией.

Свою вину подсудимые не признают.

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