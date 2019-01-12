Татарстанские промпарки получат полмиллиарда рублей из федерального бюджета

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Из федерального бюджета на развитие татарстанских промпарков выделили 543 млн рублей в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Деньги планируют потратить на строительство и развитие трех промышленных парков: «Тюлячи», «Саба» и «Химград», рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

«В текущем году заработали нацпроекты. Татарстан получит свыше 500 млн рублей в этом году для развития инфраструктуры», — сообщил Абдулганиев.

Строительные работы в индустриальных парках «Саба» и «Тюлячи» планируют завершить уже в первом квартале следующего года, а в «Химграде» строительство продлится до 2021 года.

Другой татарстанский промпарк — «Сокуры» — уже заполнился резидентами, и его планируют расширить в скором времени.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.