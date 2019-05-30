На строительство первых промпарков в Арске и Буинске выделили более 400 млн рублей из бюджета РТ

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). За последние два года из республиканского бюджета выделили 409,7 млн рублей на строительство новых промышленных парков «Арский » и «Буинск ». Кроме того, республиканские деньги инвестируют в промпарк «Уруссу», рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

«За 2018 и 2019 годы по республиканской программе свыше 400 млн рублей получат 3 промпарка. Это промпарки в Арске, Буинске и один промпарк, который у нас работает на границе с Башкортостаном, — „Уруссу“. Он работал и раньше, но необходимо было оказать поддержку, чтобы парк получил второе дыхание», — рассказал министр.

Известно, что на территории «Буинска» разместится резидент ООО «Фиш» с рыбноперерабатывающим производством, которое снабдит рыбой жителей республики и создаст более ста рабочих мест в районе.

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