Исполком Казани: Причиной провала дороги на Петра Витера стал прорыв водопровода

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Причиной провала дороги на Петра Витера стал прорыв водопровода. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в исполкоме Казани.

«В настоящее время на месте работают специалисты исполнительного комитета Казани совместно с представителями дорожных служб и близлежащих предприятий. Участок огорожен, для транспортных средств организован объезд по соседней полосе», – уточнили в пресс-службе исполкома города.

Причиной провала дорожного полотна стал прорыв сети водопровода. Как сообщили ИА «Татар-информ» в исполкоме, как только будет установлен балансодержатель данного участка сети, специалисты приступят к ремонтным работам. По завершению работ дорожное полотно будет восстановлено.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Авиастроительном районе Казани на улице Петра Витера на дороге образовалась большая яма.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.