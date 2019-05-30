Школьник получил серьезные травмы под колесами автобуса в Казани

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 9-летний мальчик получил серьезные травмы под колесами автобуса в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 17.00 42-летний водитель автобуса "НефАз" напротив дома №20 по улице Советская, по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 9-летнего мальчика», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии ребенок получил многочисленные травмы. Медики диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, ушиб головы и закрытый перелом предплечья.



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