В Казани отреставрируют каменный Дом Михляева за 111 млн рублей

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани планируют отреставрировать до 31 декабря каменный Дом Михляева. Сумма реставрации составляет 111 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта составляет 111 млн рублей», — сообщается в документации.

Сводно сметный расчет объекта уже утвержден.

Дом Михляева примыкает к Петропавловскому собору и является одним из старейших каменных строений в Казани. История здания начинается с XVII века. Есть версия, что в 1722 году император Петр I во время путешествия из Москвы в Астрахань остановился в палатах купца Михляева и отпраздновал там свое 50-летие. С 1774 года здание находилось в собственности города. В его помещениях расположились казенные заведения и производства.

Заказчиком проекта является ГИСУ РТ. Финансировать реставрацию будут из бюджета Татарстана.

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