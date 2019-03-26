Алексей Песошин: Задача Татарстана — поддержать молодые ИТ-компании

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Задача руководства Республики Татарстан состоит в поддержке молодых специалистов ИТ-отрасли. Об этом заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на пленарной дискуссии XIII Всероссийского цифрового IT & Security Forum (ITSF).

«В Татарстане мы начали со строительства технопарков и ИТ-парков, строительства ИТ-города Иннополиса и университета на его территории, выпускающего специалистов в области цифровых технологий. Сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы поддержать молодые ИТ-компании и дать им возможность предлагать свои решения крупным предприятиям», — рассказал Песошин.

По его словам, цифровой форум ITSF дал возможность группе молодых ИТ-стартаперов принять участие в этом деловом событии и продемонстрировать свои решения представителям крупного бизнеса.

«Одно из основных направлений развития ИТ-отрасли республики — это создание условий и возможностей для цифровой трансформации предприятий. Благодаря этому на сегодняшний день Татарстан входит в список наиболее успешных регионов по вопросу перехода к цифровой экономике», — отметил Премьер-министр РТ.

Руководители должны понимать, как в рамках цифровой экономики преобразовать государственный сектор, бизнес и производство, повышать эффективность труда. Для этого надо искать новые подходы за счет корпоративных инноваций, формировать задачи изнутри и находить альтернативы зарубежным решениям, подчеркнул Песошин.

Форум для ведущих специалистов и управленцев в области информационных технологий ITSF проходит в Казани 30 и 31 мая. Главной темой ежегодного мероприятия на этот раз стало формирование возможностей для цифровой трансформации.

В прошлом году в работе форума приняло участие более тысячи делегатов из 50 регионов России, а также представители зарубежных стран – Китая, Камеруна и Восточной Европы.

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